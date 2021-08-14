ГОРНЯК22 14.08.2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Змеиногорском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели работника шахты

Горняк22
13 часов Ago

11 Августа 2021 В Змеиногорском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели работника шахты Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, днем 09 августа 2021 года при осуществлении работ в одной из штолен шахты в Змеиногорском районе произошло обрушение горной породы. В результате травмирования 29-летний сотрудник общества с ограниченной ответственностью получил травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова
https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1599746/
Искренние соболезнования семье и близким погибшего

Змеиногорский вестник

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