Змеиногорск: В Змеиногорском районе в разгаре уборочная страда

13 Сентября 2021 В Змеиногорском районе в разгаре уборочная страда В хозяйствах района убирают урожай.

Первыми в районе закончили уборку работники КФХ Белоусов П. Поздравляем их с этим знаменательным событием!

В разгаре работы на полях ООО «Восход», здесь лидируют на уборке зерновых механизаторы Олег Поснов и Юрий Черноруцкий. Каждый из них уже намолотил более 20 тыс. цент.



Наивысший показатель урожайности, как и всегда у СПК Ордена Ленина колхоза им. И.Я. Шумакова, 25 цент. с гк.

Змеиногорский вестник