ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Змеиногорском районе в разгаре уборочная страда

Горняк22
15 часов Ago

13 Сентября 2021 В Змеиногорском районе в разгаре уборочная страда В хозяйствах района убирают урожай. 
Первыми в районе закончили уборку работники КФХ Белоусов П. Поздравляем их с этим знаменательным событием!
В разгаре работы на полях ООО «Восход», здесь лидируют на уборке зерновых механизаторы Олег Поснов и Юрий Черноруцкий. Каждый из них уже намолотил более 20 тыс. цент. 
ГОРНЯК22 17.09.2021
Наивысший показатель урожайности, как и всегда у СПК Ордена Ленина колхоза им. И.Я. Шумакова, 25 цент. с гк.

Змеиногорский вестник

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