Змеиногорск: В Змеиногорском районе +6 новых случаев заражения коронавирусом

11 Августа 2021 В Змеиногорском районе +6 новых случаев заражения коронавирусом В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 272 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 152 пациент, умерло 24 человек, от COVID-19-20.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 65 121 человек, в т.ч. 4 449 ребёнка. Выздоровели всего 50 387 человек (+ 152). Умерло 4 209 человек (+24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 157 человек (+ 20); иные причины смерти – 1 052 человека (+ 4).

По состоянию на 11 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2871 человек.

Кроме этого, 507 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 735, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 227.

Минздравом края развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 337. Резервных коек: 4686-2871-507=1308.

72 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

591 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 272 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 93, Бийск – 51, Ребрихинский район – 21, Калманский район – 10, Заринск, Бийский район – по 8 заболевших, Первомайский, Родинский районы – по 7 заболевших, Змеиногорский район – 6, Алтайский, Солтонский районы – по 5 заболевших, Алейский район – 4, Камень-на-Оби, Волчихинский, Ельцовский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Рубцовск, Кытмановский, Локтевский, Михайловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алейск, Завьяловский, Зональный, Красногорский, Мамонтовский, Рубцовский, Советский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 23326, Алейск — 1081, Алейский район — 443, Алтайский район — 293, Баевский район — 174, Белокуриха — 335, Бийск — 5708, Бийский район — 720, Благовещенский район — 786, Бурлинский район — 405, Быстроистокский район — 116, Волчихинский район — 433, Егорьевский район — 366, Ельцовский район — 71, Завьяловский район — 330, Залесовский район — 320, Заринск — 1719, Заринский район — 259, ЗАТО Сибирский — 154, Змеиногорский район — 666, Зональный район — 320, Калманский район — 582, Камень-на-Оби — 919, Каменский район — 348, Ключевский район — 374, Косихинский район — 338, Красногорский район — 104, Краснощековский район — 263, Крутихинский район — 348, Кулундинский район — 761, Курьинский район — 276, Кытмановский район — 199, Локтевский район — 853, Мамонтовский район — 351, Михайловский район — 645, Немецкий национальный район — 375, Новичихинский район — 324, Новоалтайск — 1815, Павловский район — 797, Панкрушихинский район — 139, Первомайский район — 1093, Петропавловский район — 225, Поспелихинский район — 786, Ребрихинский район — 546, Родинский район — 410, Романовский район — 202, Рубцовск — 4537, Рубцовский район — 600, г. Славгород — 1437, Смоленский район — 282, Советский район — 196, Солонешенский район — 150, Солтонский район — 179, Суетский район — 66, Табунский район — 309, Тальменский район — 967, Тогульский район — 297, Топчихинский район — 560, Третьяковский район — 279, Троицкий район — 351, Тюменцевский район — 258, Угловский район — 222, Усть-Калманский район — 323, Усть-Пристанский район — 313, Хабарский район — 211, Целинный район — 290, Чарышский район — 205, Шелаболихинский район — 343, Шипуновский район — 638, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 833 случаев – завозные, в т.ч. 243 – из-за рубежа; 40437 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 65121 заболевших: 15605 – у больных внебольничной пневмонией, 41079 – у заболевших ОРВИ, в 8437 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1843397 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 297,67 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 8004 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8275 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 614 501 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 11.08.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 533 340 человек, в том числе: 114 392 человека получили первую прививку; 418 408 человек полностью привиты (получили две прививки).

540 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник