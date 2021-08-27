Змеиногорск: В Змеиногорском районе +5 заболевших ковид 19

24 Августа 2021 В Змеиногорском районе +5 заболевших ковид 19 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 262 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 202 пациента, умерло 25 человек, от COVID-19-22.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 68 646 человек, в т.ч. 4 786 детей. Выздоровели всего 52 298 человек (+ 202). Умерло 4 531 человека (+ 25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 436 человек (+ 22); иные причины смерти – 1 095 человек (+ 3).

По состоянию на 24 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2631 человек.

Кроме этого, 393 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 655, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207.

Минздравом края развернуто 4380 коек, к кислороду имеют подключение 3417, с ИВЛ – 334. Резервных коек: 4380-2631-393=1356.

34 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

375 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 262 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 83, Бийск – 17, Рубцовск – 10, Заринск – 9, Славгород, Алейский, Локтевский районы – по 8 заболевших, Первомайский район –7, Новоалтайск, Тальменский район – по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Змеиногорский, Калманский, Кулундинский, Ребрихинский, Угловский, Целинный районы – по 5 заболевших, Завьяловский, Бийский, Волчихинский – по 4 заболевших, Алтайский, Баевский, Бурлинский, Мамонтовский, Павловский, Родинский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Заринский, Косихинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Хабарский районы – по 2 заболевших, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Каменский, Красногорский, Крутихинский, Михайловский, Романовский, Солтонский, Троицкий, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 24471, Алейск — 1174, Алейский район — 498, Алтайский район — 326, Баевский район — 191, Белокуриха — 356, г. Бийск — 6087, Бийский район — 778, Благовещенский район — 810, Бурлинский район — 419, Быстроистокский район — 119, Волчихинский район — 474, Егорьевский район — 399, Ельцовский район — 97, Завьяловский район — 355, Залесовский район — 331, Заринск — 1861, Заринский район — 289, ЗАТО Сибирский — 165, Змеиногорский район — 757, Зональный район — 340, Калманский район — 655, Камень-на-Оби — 975, Каменский район — 365, Ключевский район — 383, Косихинский район — 358, Красногорский район — 110, Краснощековский район — 267, Крутихинский район — 358, Кулундинский район — 785, Курьинский район — 299, Кытмановский район — 216, Локтевский район — 928, Мамонтовский район — 398, Михайловский район — 690, Немецкий национальный район — 387, Новичихинский район — 339, Новоалтайск — 1891, Павловский район — 813, Панкрушихинский район — 156, Первомайский район — 1157, Петропавловский район — 228, Поспелихинский район — 796, Ребрихинский район — 638, Родинский район — 436, Романовский район — 230, Рубцовск — 4709, Рубцовский район — 629, Славгород — 1482, Смоленский район — 285, Советский район — 204, Солонешенский район — 170, Солтонский район — 212, Суетский район — 73, Табунский район — 332, Тальменский район — 1018, Тогульский район — 310, Топчихинский район — 603, Третьяковский район — 321, Троицкий район — 372, Тюменцевский район — 294, Угловский район — 275, Усть-Калманский район — 360, Усть-Пристанский район — 318, Хабарский район — 224, Целинный район — 315, Чарышский район — 213, Шелаболихинский район — 369, Шипуновский район — 665, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 856 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 42734 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 68646 заболевших: 16087– у больных внебольничной пневмонией, 44057 – у заболевших ОРВИ, в 8502 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1919585 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 250,57 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4524 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4664 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 782 793 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 24.08.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 601107 человек, в том числе: 128 026 человек получили первую прививку; 471 955 человек полностью привиты (получили две прививки); 1 126 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник