Змеиногорск: В Змеиногорском районе 5 случаев заражения коронавирусом

8 Сентября 2021 В Змеиногорском районе 5 случаев заражения коронавирусом В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 238 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 207 пациентов, умерло 27 человек, от COVID-19-25.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 72 367 человек, в т.ч. 5128 детей. Выздоровели всего 55 543 человек (+ 207). Умерло 4 901 человека (+ 27), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 747 человека (+ 25); иные причины смерти – 1 154 человека (+ 2).

По состоянию на 8 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 655 человек.

Кроме этого, 335 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 527, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207.

Минздравом края развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3306, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4019-2655-335=1029.

23 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

251 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 238 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 63, Рубцовск – 17, Бийск – 16, Новоалтайск – 12, Заринск, Славгород – по 11 заболевших, Третьяковский район – 7, Камень-на-Оби, Михайловский, Троицкий районы – по 6 заболевших, Алейск, Змеиногорский, Зональный, Первомайский, Усть-Калманский район – по 5 заболевших, Белакуриха, Бийский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Курьинский, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Целинный районы – по 3 заболевших,

Ельцовский, Ключевской, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Кулундинский, Тальменский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Заринский, Калманский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Солтонский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 25545, Алейск — 1216, Алейский район — 551, Алтайский район — 349, Баевский район — 202, Белокуриха — 390, Бийск — 6357, Бийский район — 828, Благовещенский район — 845, Бурлинский район — 438, Быстроистокский район — 127, Волчихинский район — 509, Егорьевский район — 433, Ельцовский район — 113, Завьяловский район — 375, Залесовский район — 362, г. Заринск — 1991, Заринский район — 299, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 816, Зональный район — 376, Калманский район — 697, Камень-на-Оби — 1049, Каменский район — 368, Ключевский район — 411, Косихинский район — 378, Красногорский район — 121, Краснощековский район — 281, Крутихинский район — 365, Кулундинский район — 835, Курьинский район — 336, Кытмановский район — 244, Локтевский район — 982, Мамонтовский район — 431, Михайловский район — 721, Немецкий национальный район — 421, Новичихинский район — 362, Новоалтайск — 1995, Павловский район — 854, Панкрушихинский район — 164, Первомайский район — 1218, Петропавловский район — 243, Поспелихинский район — 827, Ребрихинский район — 687, Родинский район — 447, Романовский район — 240, Рубцовск — 4927, Рубцовский район — 672, Славгород — 1608, Смоленский район — 301, Советский район — 210, Солонешенский район — 175, Солтонский район — 233, Суетский район — 79, Табунский район — 368, Тальменский район — 1057, Тогульский район — 319, Топчихинский район — 642, Третьяковский район — 374, Троицкий район — 398, Тюменцевский район — 322, Угловский район — 312, Усть-Калманский район — 412, Усть-Пристанский район — 342, Хабарский район — 249, Целинный район — 333, Чарышский район — 230, Шелаболихинский район — 391, Шипуновский район — 708, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 893 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 45120 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 72367 заболевших: 16576 – у больных внебольничной пневмонией, 47241 – у заболевших ОРВИ, в 8550 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2000373 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 227,51 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6626 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6882 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 893 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 08.09.2021 прививается 646 359 человек (+ 3 036), в том числе: 113 410 человек (– 1 583) получили первую прививку; 530 673 человека (+ 4 418) полностью привиты (получили две прививки).

2 276 человек (+ 201) получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Змеиногорский вестник