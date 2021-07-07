Змеиногорск: В Змеиногорской ЦРБ идет ремонт

5 Июля 2021 В Змеиногорской ЦРБ идет ремонт Сегодня, кто-то жалуется на постоянную нехватку средств в бюджете предприятия, а Змеиногорская ЦРБ ведет ремонты – утепление фасадов зданий: стационара, инфекционного отделения, бывшего роддома.

Для этого больнице выделены большие средства – 18 миллионов рублей. А еще будет сделан ремонт так называемой «входной группы» у стационара, заменен лифт.

Кроме этого в Барановской врачебной амбулатории заменено отопление и скоро в ней появятся новые пластиковые окна. На эти работы из регионального бюджета выделено больше двух миллионов рублей. Идет строительство Таловского ФАПа, на эти работы выделено около семи миллионов рублей.

Администрация ЦРБ готовит проектно-сметную документацию на ремонт в следующем году внутренних помещений стационара.

Змеиногорский вестник