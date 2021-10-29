Змеиногорск: В Змеиногорске запустили новый модуль… А из домов жителей «ушло» тепло

27 Октября 2021 В Змеиногорске запустили новый модуль… А из домов жителей «ушло» тепло Вчера вечером жители улиц Лелеснова, Строителей в городе Змеиногорске, звонили нам с вопросами и возмущением: — «Что случилось? Почему наша котельная не работает? Помогите, в домах холодно!»

Получить ответ вечером от руководителей служб не удалось. Они молчали, как партизаны.

Сегодня утром мы прояснили ситуацию: вчера сотрудники теплоснабжающей организации вместе с подрядчиком запустили новую модульную котельную. Но… тепло в дома не пошло! Почему? А тут может быть множество причин: от качества угля (для модульной котельной уголь требуется более высокого качества), до человеческого фактора (кто-то чего-то не понял, не сделал, уголь в топке не поворошил… Хотя зачем на полностью механизированном модуле – уголь ворошить?!). Напомним для тех, кто забыл – стоимость нового модуля, который «не пошел», и не подавал тепло в дома более 12 часов – 7,5 миллионов. Деньги, выделены по программе реформирования ЖКХ нашему району.

Но… «усугубляет» сложившуюся ситуацию тот факт, что теплоснабжающая компания пренебрегла договоренностью по поводу использования старой котельной №5. Нас еще летом успокаивали, что в случае затягивания сроков монтажа модуля (что и произошло), при проблемах запуска (что мы и видим), работать будет старая котельная. В итоге получилось то, что получилось: модуль «не пошел», старую котельную никто не запустил. Мерзнете, граждане: подумаешь, одну ночь не топили! Но не стоит забывать, что создать прецедент просто, исправить сложнее. Сегодня на дворе осень, температура позволяет как-то пережить неприятность с малыми потерями. Завтра будет зима, и -20. Что тогда? Вы уверены, что наши тепловики не повторят вновь такого казуса? Не отмахнуться от жителей? У нас , к сожалению, такой уверенности нет!

Змеиногорский вестник