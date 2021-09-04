Змеиногорск: В Змеиногорске вышла книга, посвященная памяти Евгения Евтушенко

1 Сентября 2021 В Змеиногорске вышла книга, посвященная памяти Евгения Евтушенко

Её автором книги стала член поэтического клуба «Серебряные звоны» Тамара Нечунаева.

Ранее поэтический клуб успешно реализовал проект по установке мемориальной доски на здании Центральной модельной библиотеки, в память о пребывании в Змеиногорске в 1948-1949 годах Евгения Александровича Евтушенко. А теперь в поддержку этого шага выпустил специальное издание, в котором можно прочитать стихи, биографию поэта и многое другое.

Евгений Евтушенко работал в геологоразведочной экспедиции и жил в палаточном городке под Змеиногорском. «…уехал в геологоразведочную экспедицию, и пошла другая жизнь. Я увидел очень много того, чего я бы, может быть, не увидел бы никогда в жизни и на Алтае, и в Казахстане, в экспедициях. Тогда я заработал на свою первую пишущую машинку сам, чем очень гордился», — вспоминал об этом периоде сам Евгений Александрович Евтушенко.

Ознакомиться с новой книгой любой желающий может в Центральной модельной библиотеке города Змеиногорска.

Змеиногорский вестник