Змеиногорск: В Змеиногорске произошла авария на 10 котельной. Половина города осталась без тепла

18 Ноября 2021 В Змеиногорске произошла авария на 10 котельной. Половина города осталась без тепла Сегодня ночью в домах горожан, которые отапливаются 10 котельной похолодало. На объекте произошла авария, вышло из строя электрооборудование.

Сейчас в районной администрации идет совещание по данной проблеме. И сегодня, как временную меру работники МЭС на объекте установят электрогенератор, чтобы поддерживать котельную в минимальном режиме работы. А в дальнейшем из Рубцовска прибудет бригады электриков для высоковольтных работ, которых уже вызвали.

Положение сложное, ведь данная котельная отапливает фактически половину Змеиногорска, практически весь сектор многоквартирных домов, школы и детские сады. .

Змеиногорский вестник