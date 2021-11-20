ГОРНЯК22 20.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Змеиногорске произошла авария на 10 котельной. Половина города осталась без тепла

Горняк22
5 часов Ago

18 Ноября 2021 В Змеиногорске произошла авария на 10 котельной. Половина города осталась без тепла Сегодня ночью в домах горожан, которые отапливаются 10 котельной похолодало. На объекте произошла авария, вышло из строя электрооборудование. 
Сейчас в районной администрации идет совещание по данной проблеме. И сегодня, как временную меру работники МЭС на объекте установят электрогенератор, чтобы поддерживать котельную в минимальном режиме работы. А в дальнейшем из Рубцовска прибудет бригады электриков для высоковольтных работ, которых уже вызвали.
Положение сложное, ведь данная котельная отапливает фактически половину Змеиногорска, практически весь сектор многоквартирных домов, школы и детские сады.  . 

Змеиногорский вестник

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