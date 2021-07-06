Змеиногорск: В Змеиногорске открылся официальный пляж

4 Июля 2021 В Змеиногорске открылся официальный пляж

Региональное ГУ МЧС России опубликовало обновленный список пляжей, признанных безопасными для отдыха в Алтайском крае.

Перечень расширен еще на несколько позиций. Теперь в него входит 55 мест, где можно позагорать и искупаться.

Полный список открытых на 3 июля пляжей приведен ниже. Он выглядит следующим образом:

1. Пляж «Городской», Барнаул, остров «Помазкин», протока р. Обь;

2. Пляж «В парке», Барнаул, ул. Ленинградская, 7, искусственный водоем;

3. Пляж «Парк-отель Чайка», Барнаул, ул. Пионерская долина, 4;

4. Пляж «Планета КУ», Барнаул, ул. Байкальская, 47;

5. Пляж «Планета и человек», Барнаул, ул. Шоссе Ленточный бор, 24а;

6. Пляж «Бонус 21», Барнаул, ул. Георгия Исакова, 149а;

7. Пляж «На зелёном клину», Бийск, правый берег р. Бия;

8. Пляж «Квартал АБ», Бийск, правый берег р. Бия, напротив спорткомплекса «Заря»;

9. Пляж «Причал-22», Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое;

10. Пляж «Причал-42», Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое;

11. Пляж «Причал-55», Яровое, прибрежная зона отдыха, северо-западный берег озера Большое Яровое;

12. Пляж «Причал-55/2», Яровое, прибрежная зона отдыха, северо-западный берег озера Большое Яровое;

13. Пляж «Городской», Заринск, река Чумыш;

14. Пляж «Нагорный», Змеиногорск, Нагорный пруд;

15. Пляж на озере Теплый ключ, Славгород,;

16. Пляж «Бирюзовая Катунь», Алтайский район, Урочище Талдушка, (район горы «Красный Камень», туристический комплекс «Бирюзовая Катунь»), искусственный наливной водоём;

17. Пляж «Здравница Ая», Алтайский район, п. Катунь, ул. Нагорная 1, озеро Ая;

18. Пляж «Берёзка», Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая;

19. Пляж «Дикий Берег», Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая;

20. Пляж «Парк Холмогорье. Пляж-1», Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, искусственный наливной водоём;

21. Пляж «Парк Холмогорье. Пляж-2», Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, искусственный наливной водоём;

22. Пляж ДОЛ «Орлёнок», Баевский район, с. Баево, озеро Лена;

23. Пляж «Катунский острог» Бийский район, с. Усть-Катунь, Смоленские карьеры;

24. Пляж на озере Центральное, Благовещенский район, райцентр Благовещенка;

25. Пляж-1 на озере Кучукское, Благовещенский район, рекреационно-туристический комплекс «Кучук-Алтай»;

26. Пляж-1 на озере Кучукское, Благовещенский район, рекреационно-туристический комплекс «Кучук-Алтай»;

27. Пляж «Волна», Бурлинский район, с. Новоалексеевка, юго-восточный берег озера Песчаное;

28. Пляж ЗОЛ «Волна», Волчихинский район, с. Волчиха, оз. Бычье;

29. Пляж на базе отдыха «Контакт-108 (Заимка)», Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;

30. Пляж «Золотая рыбка», Егорьевский район, с. Новоегорьевское оз. Горькое-Перешеечное;

31. Пляж ДОЛ «Салют», Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;

32. Пляж ДОЛ «им. Титова», Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;

33. Пляж «Чистый лог», Егорьевский район, с. Петухов Лог, озеро Горькое-Перешеечное;

34. Пляж ДОЛ «Спутник», Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище;

35. Пляж «ООО «Изумруд», Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище;

36. Пляж «ООО «Импульс», Завьяловский район, с. Светлое, озеро Горичка;

37. Пляж «Золотой», с. Пещерка, Залесовский район, река Пещерка;

38. Пляж на базе отдыха «Золотая рыбка», Алтайский край, Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

39. Пляж ДОЛ «Чайка», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

40. Пляж на базе отдыха «Эдельвейс», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

41. Пляж на туристической стоянке «Солнечный берег», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

42. Пляж на базе отдыха «Изумрудный берег», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

43. Пляж на туристической стоянке «Ласковый прибой», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;



44. Пляж на базе отдыха «Колываныч», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

45. Пляж на базе отдыха «Золотые пески», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

46. Пляж на базе отдыха санатория «Лазурный», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

47. Пляж на базе отдыха «Саввушка», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

48. Пляж ТОК «Бухта удачи», Алтайский край, Кулундинский район, с. Новопетровка, восточный берег озера Шекулдук;

49. Пляж лечебно-оздоровительного профилактория «Скала», Курьинский район, п. 8 Марта, оз. Белое;

50. Пляж туристической стоянки «Мечта», Курьинский район, п. 8 Марта, оз. Белое;

51. Пляж ДОЛ «Чайка», Мамонтовский район, с. Мамонтово, оз. Большое Островное;

52. Пляж «Быть добру», Новичихинский район, с. Новичиха, озеро Горькое;

53. Пляж «Солнечный», Первомайский район, с.Солнечное, ул. Кольцевая, 1. искусственный водоем;

54. Пляж «Гуселетовские плесы», Романовский район, с. Гуселетово, оз. Горькое;

55. Пляж ДОЛ «Чайка», Тюменцевский район, с. Тюменцево, оз. Разлив.

Змеиногорский вестник