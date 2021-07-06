Змеиногорск: В Змеиногорске открылся официальный пляж
4 Июля 2021 В Змеиногорске открылся официальный пляж
Региональное ГУ МЧС России опубликовало обновленный список пляжей, признанных безопасными для отдыха в Алтайском крае.
Перечень расширен еще на несколько позиций. Теперь в него входит 55 мест, где можно позагорать и искупаться.
Полный список открытых на 3 июля пляжей приведен ниже. Он выглядит следующим образом:
1. Пляж «Городской», Барнаул, остров «Помазкин», протока р. Обь;
2. Пляж «В парке», Барнаул, ул. Ленинградская, 7, искусственный водоем;
3. Пляж «Парк-отель Чайка», Барнаул, ул. Пионерская долина, 4;
4. Пляж «Планета КУ», Барнаул, ул. Байкальская, 47;
5. Пляж «Планета и человек», Барнаул, ул. Шоссе Ленточный бор, 24а;
6. Пляж «Бонус 21», Барнаул, ул. Георгия Исакова, 149а;
7. Пляж «На зелёном клину», Бийск, правый берег р. Бия;
8. Пляж «Квартал АБ», Бийск, правый берег р. Бия, напротив спорткомплекса «Заря»;
9. Пляж «Причал-22», Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое;
10. Пляж «Причал-42», Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое;
11. Пляж «Причал-55», Яровое, прибрежная зона отдыха, северо-западный берег озера Большое Яровое;
12. Пляж «Причал-55/2», Яровое, прибрежная зона отдыха, северо-западный берег озера Большое Яровое;
13. Пляж «Городской», Заринск, река Чумыш;
14. Пляж «Нагорный», Змеиногорск, Нагорный пруд;
15. Пляж на озере Теплый ключ, Славгород,;
16. Пляж «Бирюзовая Катунь», Алтайский район, Урочище Талдушка, (район горы «Красный Камень», туристический комплекс «Бирюзовая Катунь»), искусственный наливной водоём;
17. Пляж «Здравница Ая», Алтайский район, п. Катунь, ул. Нагорная 1, озеро Ая;
18. Пляж «Берёзка», Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая;
19. Пляж «Дикий Берег», Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая;
20. Пляж «Парк Холмогорье. Пляж-1», Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, искусственный наливной водоём;
21. Пляж «Парк Холмогорье. Пляж-2», Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, искусственный наливной водоём;
22. Пляж ДОЛ «Орлёнок», Баевский район, с. Баево, озеро Лена;
23. Пляж «Катунский острог» Бийский район, с. Усть-Катунь, Смоленские карьеры;
24. Пляж на озере Центральное, Благовещенский район, райцентр Благовещенка;
25. Пляж-1 на озере Кучукское, Благовещенский район, рекреационно-туристический комплекс «Кучук-Алтай»;
26. Пляж-1 на озере Кучукское, Благовещенский район, рекреационно-туристический комплекс «Кучук-Алтай»;
27. Пляж «Волна», Бурлинский район, с. Новоалексеевка, юго-восточный берег озера Песчаное;
28. Пляж ЗОЛ «Волна», Волчихинский район, с. Волчиха, оз. Бычье;
29. Пляж на базе отдыха «Контакт-108 (Заимка)», Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;
30. Пляж «Золотая рыбка», Егорьевский район, с. Новоегорьевское оз. Горькое-Перешеечное;
31. Пляж ДОЛ «Салют», Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;
32. Пляж ДОЛ «им. Титова», Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;
33. Пляж «Чистый лог», Егорьевский район, с. Петухов Лог, озеро Горькое-Перешеечное;
34. Пляж ДОЛ «Спутник», Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище;
35. Пляж «ООО «Изумруд», Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище;
36. Пляж «ООО «Импульс», Завьяловский район, с. Светлое, озеро Горичка;
37. Пляж «Золотой», с. Пещерка, Залесовский район, река Пещерка;
38. Пляж на базе отдыха «Золотая рыбка», Алтайский край, Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;
39. Пляж ДОЛ «Чайка», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;
40. Пляж на базе отдыха «Эдельвейс», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;
41. Пляж на туристической стоянке «Солнечный берег», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;
42. Пляж на базе отдыха «Изумрудный берег», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;
43. Пляж на туристической стоянке «Ласковый прибой», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;
44. Пляж на базе отдыха «Колываныч», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;
45. Пляж на базе отдыха «Золотые пески», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;
46. Пляж на базе отдыха санатория «Лазурный», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;
47. Пляж на базе отдыха «Саввушка», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;
48. Пляж ТОК «Бухта удачи», Алтайский край, Кулундинский район, с. Новопетровка, восточный берег озера Шекулдук;
49. Пляж лечебно-оздоровительного профилактория «Скала», Курьинский район, п. 8 Марта, оз. Белое;
50. Пляж туристической стоянки «Мечта», Курьинский район, п. 8 Марта, оз. Белое;
51. Пляж ДОЛ «Чайка», Мамонтовский район, с. Мамонтово, оз. Большое Островное;
52. Пляж «Быть добру», Новичихинский район, с. Новичиха, озеро Горькое;
53. Пляж «Солнечный», Первомайский район, с.Солнечное, ул. Кольцевая, 1. искусственный водоем;
54. Пляж «Гуселетовские плесы», Романовский район, с. Гуселетово, оз. Горькое;
55. Пляж ДОЛ «Чайка», Тюменцевский район, с. Тюменцево, оз. Разлив.