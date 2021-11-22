ГОРНЯК22 22.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Змеиногорске отключат воду! МУП «ВКХ Змеиногорского района» информирует

Горняк22
2 часа Ago

19 Ноября 2021 В Змеиногорске отключат воду! МУП "ВКХ Змеиногорского района" информирует В связи с ремонтными работами на улице Ломоносова, 22 ноября будет прекращена подача холодной воды в городе Змеиногорске.
По данным улицам: Горняков, Подгорная, Ленина, Волкова, Ломоносова, 40 лет Октября, пер. Корболихинский, Северный, Заводской, Анатолия, Пугачева, Барнаульский тракт, Мамонтова, С. Разина, Лелеснова, Строителей, Спартака, Мельничная, Калашникова, Ползунова, Пионерская, Фролова, Партизанская, Третьяковский тракт, Новая, Молодежная, Геофизиков. 

Змеиногорский вестник

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