Змеиногорск: В Змеиногорске отключат воду! МУП «ВКХ Змеиногорского района» информирует

19 Ноября 2021 В Змеиногорске отключат воду! МУП "ВКХ Змеиногорского района" информирует В связи с ремонтными работами на улице Ломоносова, 22 ноября будет прекращена подача холодной воды в городе Змеиногорске.

По данным улицам: Горняков, Подгорная, Ленина, Волкова, Ломоносова, 40 лет Октября, пер. Корболихинский, Северный, Заводской, Анатолия, Пугачева, Барнаульский тракт, Мамонтова, С. Разина, Лелеснова, Строителей, Спартака, Мельничная, Калашникова, Ползунова, Пионерская, Фролова, Партизанская, Третьяковский тракт, Новая, Молодежная, Геофизиков.

Змеиногорский вестник