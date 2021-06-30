Змеиногорск: В Змеиногорске нет воды: что случилось, почему жителей не предупредили?

28 Июня 2021 В Змеиногорске нет воды: что случилось, почему жителей не предупредили? Сегодня жители города Змеиногорска утром, открыв водопроводные краны — увидели что воды нет. Множество вопросов они сразу адресовали нам. «Почему нет воды?», «Почему никого не предупредили?»

Вот что нам удалось узнать. Проблемы возникли на водозаборе. Установленные задвижки не подошли к старым трубам и было решено их заменить. Как сообщил, руководитель службы ЖКХ, Сергей Кашкоров, решение о работах на водозаборе было принято еще в пятницу, 25 июня. Но…, что очень странно, жителей не предупредили. Согласно правилам водоснабжения, соответствующие службы ОБЯЗАНЫ оповещать жителей о ремонтных работах. Этого сделано не было, опять-таки, по словам Сергея Кашкорова, предупреждены были «организации». Какие и кто — не понятно.

Итог — один: воды нет. И запасов ее тоже нет, ведь жители не знали, что нас ждет отключение воды. Особенно трудно жителям многоквартирных домов.

Воды по всей видимости, не будет весь день. Хотя, по словам главы района Евгения Фролова, есть шансы восстановления водоснабжения до обеда. На помощь к нам выехали бригада ремонтников из Шипуновского района.

Змеиногорский вестник