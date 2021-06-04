ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Змеиногорске на улице Пролетарская устанавливают детскую площадку

Горняк22
11 часов Ago

1 Июня 2021 В Змеиногорске на улице Пролетарская устанавливают детскую площадку О создании такого уголка для детей в нагорной части Змеиногорска депутат Виктор Бабенков мечтал долго. И прикладывал немало усилий для ее создания.
Символично, что установка площадки производится сегодня, 1 июня, в День защиты детей. Площадка приобретега администрацией Змеиногорска, а расчистку, отсыпку участка выполнили сотрудники ИП Савинов. Они же устанавливают горки, качели, скамейки и спортивные лесенки. 
Виктор Александрович Бабенков, депутат горсовета по данному округу — теперь доволен. А больше всего радуются дети, проживающие и на улице Пролетарская, и на других улицах микрорайона. Теперь — у них есть место для встреч и игр.

Змеиногорский вестник

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