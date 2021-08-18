Змеиногорск: В Змеиногорске медики ведут вакцинацию в мобильных пунктах

14 Августа 2021 В Змеиногорске медики ведут вакцинацию в мобильных пунктах Сегодня, 14 августа, Змеиногорская ЦРБ начала вакцинацию жителей от коронавирусной инфекции в мобильных пунктах.

Это сделано по просьбам наших земляков. Сегодня такой пункт работает около спорткомплекса «Рудный».

Люди подходят, отвечают на вопросы медиков и проходят вакцинацию. Очередь около мобильного пункта не большая, есть возможность поставить прививки без долгого ожидания.

Эпидемиологическая ситуация в районе далеко не благополучная. По сводкам краевого оперштаба, в Змеиногорске фиксируется ежедневно от 6 до 14 вновь заболевших ковидом. Для нашего небольшого района – это серьезные цифры. Медики, как наши, так и всего медицинского сообщества уверены, что прививки дают возможность людям, даже в случае заражения перенести ковид в более легкой форме, без осложнений.

Мобильные пункты будут работать еще два дня: 17 и 19 августа. Кроме этого вакцинацию можно пройти, как и обычно в поликлинике Змеиногорской ЦРБ.

Сегодня на вакцинацию пришли супруги Хорват: Борис и Ольга. Вот как они прокомментировали это событие:

— Мы сами приняли решение о вакцинации, уж больно обстановка тревожная. Прививки поставили быстро. Будем надеяться, что грозная инфекция обойдет стороной.

Змеиногорский вестник