Змеиногорск: В Змеиногорске идет расчистка обочины дороги в сторону поселка Беспаловский

9 Апреля 2021 В Змеиногорске идет расчистка обочины дороги в сторону поселка Беспаловский Расчистка идет около дороги. Это делается для того, чтобы предотвратить подтопление домов. Талые воды направляются в водоотводные трубы. К сожалению, вода не уходит в промерзшую землю, поэтому приходится помогать природе.

За сегодняшний день сотрудники ИП Приходько 11 раз выезжали по вызовам, чтобы предотвратить подтопление.

Змеиногорский вестник