Змеиногорск: В Змеиногорске Алтайского края открыли передвижную выставку «Казачество на государевой службе»

15 Сентября 2021 В Змеиногорске Алтайского края открыли передвижную выставку «Казачество на государевой службе»

В Музее истории развития горного производства имени Акинфия Демидова впервые открыли передвижную выставку «Казачество на государевой службе» из собрания Государственного исторического музея (Москва). Экспозиция будет работать до 20 сентября в Змеиногорске на площадке городского Дворца культуры.

Материалы выставки разделены на четыре тематических блока: казачество в стародавние времена, казачество в эпоху 1812 года, казачество на военной службе в XIX и начале XX века, казачество в Первой мировой войне. На планшетах представят репродукции гравюр, рисунков, карт, а также информационно-справочный материал, связанный с историей казачества, сообщает Министерство культуры Алтайского края.

С 23 сентября по 6 октября передвижную выставку представят в Алтайском государственном краеведческом музее. После окончания работы в Барнауле экспозиция отправится в Новоалтайский краеведческий музей имени Василия Марусина.

В ведомстве также отмечают, что выставочный проект реализуют в рамках создания музея российского казачества, он направлен на углубленное изучение истории России и формирование позитивного образа российского казачества в стране. Экспозиция уже побывала во многих субъектах России. На организацию выставки в нашем регионе выделены средства в рамках государственной программы «Развитие культуры Алтайского края».

Официальный сайт Алтайского края

Змеиногорский вестник