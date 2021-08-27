Змеиногорск: В Уфе стартует Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

24 Августа 2021 В Уфе стартует Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 25 августа в Уфе стартует Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Чемпионат пройдет с 25 по 29 августа. В нем примут участие представители всех регионов России, в дистанционном режиме к ним присоединятся конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств.

Они продемонстрируют свои навыки в 105 профессиональных компетенциях, разделённых на семь блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Алтайский край в Финале представит команда из 23 человек: это 11 конкурсантов, 9 экспертов-компатриотов, 2 сопровождающих для несовершеннолетних участников и 1 тим-лидер.

Конкурсанты будут соревноваться в двух возрастных группах – основной и юниорской.

Основная, 17лет – 22 года, 4 человека. Это участники от Барнаульского государственного педагогического колледжа по компетенциям «Физическая культура, спорт и фитнес» и «Преподавание в младших классах», Алтайского политехнического техникума по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и Алтайского государственного университета по компетенции «Графический дизайн».

Юниоры, 14 – 16 лет, 7 человек. Регион представят участники Финала по компетенциям: «Флористика» (Алтайский краевой детский экологический центр), «Физическая культура, спорт и фитнес» (Каменский педагогический колледж, Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»), «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Мобильная робототехника», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (Детский технопарк «Кванториум.22»).

Деловая программа финала пройдёт с 26 по 28 августа в конгресс-холле «Торатау». В рамках тематических сессий спикеры и эксперты обсудят вызовы, с которыми столкнётся система профессионального образования в течение следующих 5–10 лет. Пленарное заседание «Эффект WorldSkills в масштабах страны: от участия в чемпионате до реализации нацпроекта» будет посвящено оценке достижений и эффекта деятельности движения за прошедшие девять лет.

В интерактивных зонах на площадках чемпионата посетители смогут попробовать себя в различных компетенциях – от мобильной робототехники до эксплуатации сельскохозяйственных машин и сварочных работ. Впервые будет представлена комплексная площадка профориентации для школьников 5–11-х классов Республики Башкортостан. Ребятам будут предложены четыре профильных маршрута: «Креативные профессии и образование», «Производство, инженерия и цифровые технологии», «Сфера услуг», «Строительные технологии».

Справка

Национальный финал WorldSkills Russia – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет. Мероприятие ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект «Образование».

Организаторами первенства выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году.

Змеиногорский вестник