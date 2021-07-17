Змеиногорск: В ВОЗ заявили о начале третьей мировой волны пандемии COVID-19

15 Июля 2021 В ВОЗ заявили о начале третьей мировой волны пандемии COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в начале третьей волны пандемии COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, минувшая неделя стала четвёртой подряд, когда в мире растёт уровень заражений коронавирусной инфекцией. Помимо этого, он обратил внимание и на рост смертности от COVID-19 – число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося 10 предыдущих недель снижения.

Основной причиной роста заболеваемости стал дельта-штамм, который вдвое заразнее изначального варианта, отмечает гендиректор. Он подчеркнул, что эта мутация вируса «подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтверждённых социальных мер и мер в области общественного здравоохранения».

В то же время Гебрейесус указал, что в регионах, которые активно проводят вакцинацию, отмечается снижение заражений и смертей от коронавируса.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали более 187 млн случаев коронавируса и свыше 4 млн смертей. Антилидерами по числу заболевших остаются США (33,5 млн человек), Индия (30,9 млн), Бразилия (19,1 млн), Россия (5,8 млн) и Франция (5,7 млн).

Амител

Змеиногорский вестник