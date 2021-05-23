Змеиногорск: В стране появился новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника

19 Мая 2021 В стране появился новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника Он будет отмечаться ежегодно 19 мая. В этот день в 1581 году была открыта первая аптека.

В сентябре прошлого года Народный фронт обратился к Председателю Правительства с предложением об учреждении профессионального праздника для фармацевтов.

Ранее фармацевтов чествовали в День медика. Теперь же появление отдельного профессионального праздника позволит подчеркнуть значимость труда фармацевтов и их вклад в защиту жизней людей, особенно, в период пандемии коронавирусной инфекции.

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Змеиногорский вестник