Змеиногорск: В стране появился новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника
19 Мая 2021 В стране появился новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника Он будет отмечаться ежегодно 19 мая. В этот день в 1581 году была открыта первая аптека.
В сентябре прошлого года Народный фронт обратился к Председателю Правительства с предложением об учреждении профессионального праздника для фармацевтов.
Ранее фармацевтов чествовали в День медика. Теперь же появление отдельного профессионального праздника позволит подчеркнуть значимость труда фармацевтов и их вклад в защиту жизней людей, особенно, в период пандемии коронавирусной инфекции.
#ОНФ #НародныйФронт #медицина