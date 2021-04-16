Змеиногорск: В селе Саввушка вспоминали трагические страницы истории

13 Апреля 2021 В селе Саввушка вспоминали трагические страницы истории 11 апреля в мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В память о погибших и выживших узников концентрационных лагерей в Саввушинском доме культуры прошёл устный журнал «Память сердца».

Ребятам было рассказано о страшной идеологии фашизма, которая основана на превосходстве одних рас над другими « низшими расами», о том как миллионы узников концентрационных лагерей погибли от жестоких издевательств, болезней, плохих условий содержания, истощения, тяжёлого физического труда и бесчеловечных медицинских опытов.

Дети узнали, что существовало около пяти тысяч лагерей разного назначения и вместимости, а так же, о том, что в нацистских концлагерях за годы войны побывало 18 миллионов человек разных национальностей, из них 11 миллионов были уничтожены. Для ребят было шокирующей новостью, что один из жителей нашего села был узником концлагеря около четырёх лет. Устный журнал сопровождался фото и видео презентацией. В конце ребята посмотрели фильм из воспоминаний узников лагерей «Живая память».

Змеиногорский вестник