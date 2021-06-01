Змеиногорск: В селе Саввушка торжественно открыли памятник пограничникам

28 Мая 2021 В селе Саввушка торжественно открыли памятник пограничникам

«Пограничное братство свято» — эти слова ассоциируются у нас с мужеством, героизмом, с безграничной преданностью Отечеству и особым отношением каждого пограничника к своим армейским товарищам, к тем годам жизни, когда им довелось служить на границе.

В день пограничника (а он у них берет отсчёт с 20.00 часов 27 мая, ведь именно в это время заступает караул) мужчины в зелёных фуражках собираются вместе. Саввушинское братство пограничников достойно уважения, по первому зову, они придут на помощь друг другу, а уж как они чтят свой праздник — это отдельный разговор, вместе с ними отмечают его и жены, и дети, и друзья!

В Саввушке селе проживает около 25 погранцов. В этом году у них созрела идея оформить «,Аллею пограничников» установить знак погранвойск — пограничный столб. Начало положено — территорию выбрали, расчистили, изготовили и установили знак, открытие которого состоялось в доброй, дружеской обстановке, затем водрузили флаги на машины и автопробегом по улицам села отдали дань уважения к своему профессиональному празднику.

Змеиногорский вестник