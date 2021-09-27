Змеиногорск: В Рубцовске установили памятник студенту

23 Сентября 2021 В Рубцовске установили памятник студенту Ему можно начистить ботинок на удачу и успешно сдать сессию. У студентов аграрно-промышленного техникума в Рубцовске в этом учебном году появился необычный сокурсник, а вместе с ним и новый ритуал.

Этого студента зачислили в техникум без вступительных экзаменов, говорят, что у него железные нервы и стальная выдержка. Автор арт-объекта Александр Долгий в студенческие годы был не таким. Кстати, полвека назад он и сам здесь учился.

Это он несколько лет назад надел пальто на коня и усадил его скамейку. В мастерской Долгого работают быстро. Проектов много. Студент – один из них. Памятник едва смонтировать успели, а вокруг уже заспорили: что же хотел сказать автор.

Чтобы арт-объект появился на свет активисты техникума, сами проводили концерты и собирали деньги. А потом появились задумки, эскизы и проблемы выбора.

Было три эскиза. Студент с совой, студент под аркой, но почему-то эта композиция студент на колонне с книжкой больше пришлась по вкусу. Александр Карпенко, директор Аграрно-промышленного техникума г. Рубцовск

В итоге студента с книгой в руках решили посадить. А ещё для удобства сделали гранитное основание. Более того, учащиеся техникума особенно трепетно относятся к его обуви. Здесь многие верят: натрёшь до блеска ботинок металлическому сокурснику – получишь хорошую оценку.

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Змеиногорский вестник