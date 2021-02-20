Змеиногорск: В Рубцовске две недели ищут пропавшую девочку

17 Февраля 2021 В Рубцовске две недели ищут пропавшую девочку

В Рубцовске третью неделю продолжаются поиски 14-летней местной жительницы. В последний раз ее видели 2 февраля, когда она ушла из дома, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост девочки 170 см, обычного телосложения. У нее черные короткие светло-русые волосы и зелено-голубые глаза. На момент исчезновения была одета в черную одежду: куртку, трико, кроссовки и шапку. С собой была черная спортивная сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетней, просят позвонить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Амител

Змеиногорский вестник