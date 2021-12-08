Змеиногорск: В РПЦ уверены, что кампанию против QR-кодов и прививок режиссируют из-за рубежа

5 Декабря 2021 В РПЦ уверены, что кампанию против QR-кодов и прививок режиссируют из-за рубежа Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что антипрививочную кампанию в России координируют из-за границы, сообщает РИА «Новости».

Митрополит уверен, что из-за рубежа в России координируют антипрививочную кампанию и протесты против QR-кодов.

«За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать. Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведется на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа», — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что многие россияне становятся орудием в руках этих зарубежных сил, причем сами они этого не в состоянии осознать.

https://altapress.ru/zhizn/story/v-rpts-uvereni-chto-kampaniyu-protiv-qr-kodov-i-privivok-rezhissiru…

Змеиногорский вестник