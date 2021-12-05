Змеиногорск: В российской больнице умер восьмилетний мальчик, который сутки провёл в приёмных покоях

1 Декабря 2021 В российской больнице умер восьмилетний мальчик, который сутки провёл в приёмных покоях В больнице Владивостока умер восьмилетний мальчик, который почти сутки пролежал в приёмных отделениях без госпитализации, сообщают «Сибирь.Реалии». Когда ночью ребёнок потерял сознание, мать до утра умоляла под дверью ординаторской перевести его в реанимацию, однако врачи не откликнулись.

За то время, что мальчик провёл в больнице, его лечили только нашатырным спиртом, физраствором и глюкозой. Когда у него начались рвота и жар, его не поместили в реанимацию, а отправили в стационар. Там его поили сладким чаем из-за низкого результата анализа на сахар.

Ребёнка попытались спасти только на следующее утро, когда увезли в реанимацию другой больницы на переливание крови. Через три часа мальчик умер. Это произошло спустя 19 часов после госпитализации на скорой.

«Мы его вместе с его мамой не могли даже посадить – он падал. Ночью была агония, он говорил явно в бреду несвязные слова. Мы, чужие люди, сами подходили к медсестрам, просили, чтобы его спустили в реанимацию, но нет – им якобы было «виднее»! Ночью мальчик стал громко дышать. Вызвали врача, сказали, что ему жарко, да и на спине он лежит. Мы всей палатой не спали. Тоже переживали. Мамочка ребёнка постоянно плакала, умоляла сына жить, просила не умирать, говорила, что без него не будет жить. Потом у него началось кровотечение. Мать была не в состоянии что-либо делать. Мы сами побежали звать на помощь, подняли всех, плакали и умоляли, чтобы его спустили в реанимацию, чтобы сделали укол кровоостанавливающий. Они пришли, посмотрели и ушли», – рассказывает соседка мальчика по палате.

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Змеиногорский вестник