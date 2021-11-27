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Алтайский край

Змеиногорск: В России заявили об «исчезновении» бессимптомных носителей COVID-19

Горняк22
12 часов Ago

25 Ноября 2021 В России заявили об «исчезновении» бессимптомных носителей COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, число бессимптомных больных COVID-19 в ходе последней волны инфекции в России уменьшилось. Врач объяснил «исчезновение» таких пациентов в интервью радио Sputnik.

По мнению медика, в России стало меньше бессимптомных носителей коронавируса из-за скорости, с которой «дельта»-штамм атакует организм человека. Болибок подчеркнул, что все больше россиян испытывают признаки болезни и обращаются к врачам за помощью.

«Это связано с тем, что «дельта»-штамм коронавируса более агрессивный. Он не только быстрее передается от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы», — объяснил Болибок.

Специалист добавил, что статистика включает не все случаи заражения коронавируса, поскольку часть бессимптомных больных не обращаются в больницы, не уходят на самоизоляцию и распространяют инфекцию.

«Еще думаю, что люди, которые раньше убедились, что болеют COVID-19 легко, при повторном недомогании не обращаются к врачам. Им не хочется ждать врача, им не хочется получить предписание о самоизоляции и так далее. Вот такой эгоизм приводит к тому, что этих людей не обследуют и не учитывают в статистике, но они ходят и распространяют инфекцию», — заключил иммунолог.

Ранее в России заявили о выходе на плато коронавируса. Врач-инфекционист Андрей Поздняков подчеркнул, что стабилизация ситуации не зависит от действий граждан.

Лента РУ

Змеиногорский вестник

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