Змеиногорск: В России зафиксировали новый рекорд смертности от коронавируса

15 Июля 2021 В России зафиксировали новый рекорд смертности от коронавируса В России за последние сутки коронавирус выявили у 25 293 человек, следует из статистики оперштаба на 15 июля. Зафиксирован новый рекорд по числу погибших за сутки — 791 человек. Более 700 смертей за сутки в России фиксируется десятый день подряд.

Общее число случаев заражения в стране достигло 5 882 295. Умерли за все время пандемии 146 069 человек. Вчера, 14 июля, оперштаб сообщил о 23 827 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 5237 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7855 человек, скончался 101 пациент. За все время пандемии в столице выявили 1 448 835 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+2444), Санкт-Петербург (+1954), Нижегородская (+528) и Свердловская (+484) области.

За сутки в России полностью выздоровели 21 493 человека. Общее число выздоровевших возросло до 5 278 976.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 188 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,9 млн случаев, Индии (более 30,9 млн), Бразилии (свыше 19,2 млн) и Франции (более 5,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/07/15/878272-novii-rekord-smertnosti?utm_source=yxnews&am…

Змеиногорский вестник