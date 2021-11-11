ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: В России за сутки зафиксирован новый максимум смертей пациентов с коронавирусом

Горняк22
7 часов Ago

9 Ноября 2021 В России за сутки зафиксирован новый максимум смертей пациентов с коронавирусом Накануне скончались 1190 пациентов. Общее число летальных исходов — 249 215.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рост показателей смертности от коронавируса более чем на 10% зафиксировали на прошлой неделе 56 стран мира.
https://russian.rt.com/russia/news/925881-rossiya-smerti-koronavirus-maksimum?utm_source=yxnews&…

Змеиногорский вестник

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