Змеиногорск: В России установили размер прожиточного минимума на 2022 год

2 Июля 2021 В России установили размер прожиточного минимума на 2022 год

С 1 января 2022 года в России будет установлен новый прожиточный минимум. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан составит 13 026 рублей. По сравнению с 2021 годом он увеличится на 324 рубля. В целом величина общероссийского прожиточного минимума на душу населения будет составлять 11 950 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал объем помощи одиноким россиянам, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет. По его словам, правительство России выделит на пособия более 36 миллиардов рублей.

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