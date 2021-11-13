Змеиногорск: В России раскрыли число попавших в больницы с COVID-19 среди привитых

11 Ноября 2021 В России раскрыли число попавших в больницы с COVID-19 среди привитых

Наибольшая доля госпитализированных с COVID-19 привитых оказалась в Подмосковье — 18 процентов. Кроме того, среди 10 335 находящихся в стационарах Московской области 82 процента не вакцинировались. Такие данные раскрыл РБК в ходе опроса, проведенного среди представителей органов власти и здравоохранения российских регионов.

По данным издания, в Белгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель составляет 12 процентов, в Новгородской и Вологодской областях — 10 процентов, в Санкт-Петербурге — 8-10 процентов.

В Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, а также Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе, согласно опросу, прививку делали не более 1 процента госпитализированных. В то же время в Кировской области зарегистрировали 3 процента вакцинированных среди тех, кто остается в стационарах.

Некоторые регионы в ходе опроса рассказали о числе скончавшихся среди привитых. В частности, в Алтайском крае коронавирус выявили у 3,5 процента вакцинированных, из них госпитализировали 0,6 процента, а умерли 0,01 процента.

Ранее работников предприятий и организаций Санкт-Петербурга, которые не привились от COVID-19 и не имеют медицинских противопоказаний, разрешили отстранять от работы без сохранения заработной платы.

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Змеиногорский вестник