Змеиногорск: В России предложили ввести наказание за пропаганду отказа от вакцинации

20 Июля 2021 В России предложили ввести наказание за пропаганду отказа от вакцинации Особое внимание уделяется медработникам, которые отговаривают от прививок и распространяют недостоверную информацию.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо на имя главы Минюста Константина Чуйченко, в котором заявил о необходимости введения ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Об этом сообщает RT, со ссылкой на текст инициативы.

Петров заявил, что часть россиян пропагандирует домыслы о «вреде» вакцин. При этом некоторые медицинские работники транслируют эту информацию людям и отговаривают их от прививки. Помимо прочего, он отметил факт возникновения «черного рынка» продажи QR-кодов и сертификатов для вакцинированных.

«Прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности: за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, для медицинских работников, которые распространяют информацию о вакцинировании и для тех граждан, которые покупают поддельные сертификаты и иные документы о вакцинации», — добавил Петров.

Он считает, что такие нововведение помогут искоренить «недопустимые явления» в России и повысить ответственное отношение граждан к вакцинации.

https://www.mk.ru/social/2021/07/20/v-rossii-predlozhili-vvesti-nakazanie-za-propagandu-otkaza-ot-va…

Змеиногорский вестник