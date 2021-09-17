Змеиногорск: В России предложили давать три выходных после вакцинации от COVID-19

14 Сентября 2021 В России предложили давать три выходных после вакцинации от COVID-19 Работодатели должны предоставлять сотрудникам выходные дни с сохранением оплаты после каждого этапа вакцинации от COVID-19. С таким предложением выступили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ), передает «РИА Новости».

«Прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — говорится в обращении директора института Максима Петунина.

Соответствующее письмо было направленно на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, пишет агентство.

Авторы инициативы считают, что невозможность получить выходные для вакцинации и опасение из-за сильного иммунного ответа делают незащищенным целый пласт трудоспособного населения.

В связи с чем ИСИРГИ попросили оценить возможность изменить трудовое законодательство, предоставив оплачиваемые отгулы на все массовые прививки.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинацию от коронавирусной инфекции первым компонентом прошли 46,5 млн россиян, полностью привились уже 39,8 млн человек.

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