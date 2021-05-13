Змеиногорск: В России появилась вакцина от COVID-19, которая дает иммунитет с одного укола

7 Мая 2021 В России появилась вакцина от COVID-19, которая дает иммунитет с одного укола Новый однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» позволяет получить иммунитет от коронавируса после первого укола, но на короткий срок.

В России зарегистрировали четвертую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Препарат способен выработать иммунитет к вирусу после первого укола, но у него есть ряд особенностей. Планируется, что его будут поставлять в другие страны по цене 10 долларов за дозу, пишет ТАСС.

Эффективность «Спутника Лайт» составила 79,4%,сообщает Российский фонд прямых инвестиций(РФПИ). Иммунитет приобретается спустя 28 дней после прививки и сохраняется на три-пять месяцев. Такой показатель выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин, но ниже чем у «Спутника V», эффективность которого достигает 97,6%.

Российская новинка работает и против новых штаммов коронавируса. Планируется, что ее будут использовать для прививок людям в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе для ревакцинации.

Новинка во многом уступает базовой разработке – вакцине «Спутника V», но поможет быстро сформированию популяционного иммунитета, если развитие эпидемии будет неблагоприятным, отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Ожидается, что «Спутника Лайт» не будут широко применять в России, а ориентируют на экспорт по цене около 10 долларов за дозу.

Кроме «Спутник Лайт» в России зарегистрированы «Спутника V», «Эпиваккорона» и «Ковивак». Разработки препаратов не останавливаются. Накануне компания «Вектор» начала клинические исследования трехкратной вакцины «Эпиваккорона».

https://tolknews.ru/obsestvo/55469-eshche-odnu-vaktsinu-ot-covid-zaregistrirovali-v-rossii

Змеиногорский вестник