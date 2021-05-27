Змеиногорск: В России начнут клинические испытания вакцины против COVID-19 и гриппа

24 Мая 2021 В России начнут клинические испытания вакцины против COVID-19 и гриппа

Клинические испытания вакцины против COVID-19 и гриппа в России могут начаться уже осенью этого года, после получения результатов доклинических исследований на животных, подтверждающих безопасность и эффективность препарата. Об этом заявил директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов в интервью изданию «Известия».

По его словам, вакцина с двойным эффектом будет иметь форму спрея и вводиться через нос, при этом рассматривается возможность приема препарата сублингвально — под язык. Планируется, что вакцину надо будет ставить дважды с интервалом в две недели.

Ранее стало известно, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора начали испытывать комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса. Исследования проводятся на животных, заявил генеральный директор учреждения Ринат Максютов. По его словам, препарат имеет огромное значение, поскольку с его помощью можно будет вакцинировать население сразу от двух инфекций.

Лента РУ

Змеиногорский вестник