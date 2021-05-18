Змеиногорск: В России может появиться новое пособие для пенсионеров

14 Мая 2021 В России может появиться новое пособие для пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодную единовременную выплату для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты. Письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Он отметил, что пандемия показала важность использования средств индивидуальной защиты. Особенно это касается пожилых людей. В связи с этим Сухарев попросил оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей. Предполагается, что деньги будут выделяться перед началом тяжёлого эпидемиологического сезона.

Для того чтобы избежать злоупотребления пособием, законодатель предложил выдавать деньги в виде именного сертификата или другого механизма, который позволит тратить средства только на определённые цели, сообщает RT.

Ранее Сухарев выступал с предложением ввести льготный проезд в поездах дальнего следования для пенсионеров.

Амител

Змеиногорский вестник