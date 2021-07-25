Змеиногорск: В резерв по контракту

21 Июля 2021 В резерв по контракту Военным комиссариатом Алтайского края планируется отбор кандидатов, прошедших военную службу, для включения в состав мобилизационного людского резерва.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 370 «О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2015 года № 933 «Об утверждении положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве» военным комиссариатом Алтайского края планируется отбор кандидатов, прошедших военную службу, для включения в состав мобилизационного людского резерва. Нахождение в указанном резерве подлежит оплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За информацией обращаться в военный комиссариат Змеиногорского района по адресу: г. Змеиногорск, ул.Ленина, 18, к начальнику отделения ППП и УМР, в каб.№ 14. Или звоните по тел. 2-22-35

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ИНФОРМАЦИЯ О МОБИЛИЗАЦИОННОМ ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА О ПРЕБЫВАНИИ В МОБИЛИЗАЦИОННОМ ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ

Контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве может быть заключен с гражданином Российской Федерации (далее — гражданин), не имеющим гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства. Отбор кандидатов для включения в состав резерва осуществляется военными комиссариатами и воинскими частями в первую очередь из числа граждан, прошедших военную службу, имеющих требуемые военно-учетные специальности (далее — ВУС).

Контракт о пребывании в резерве заключается с гражданином при отсутствии судимости, отсутствие к склонности употребления спиртных и наркотических веществ, (документальное подтверждение):

а) пребывающим в запасе, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание:

солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана, — в возрасте до 42 лет;

младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитан-лейтенанта, — в возрасте до 47 лет;

майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 ранга, — в возрасте до 52 лет;

полковника, капитана 1 ранга, — в возрасте до 57 лет;

б) завершившим обучение по программе военной подготовки офицеров запаса в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования в течение пятнадцати лет после зачисления в запас с присвоением воинского звания офицера.

Граждане, изъявившие желание заключить контракт о пребывании в резерве, подлежат медицинскому освидетельствованию военно-врачебной комиссией и профессионально-психологическому отбору.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

Заключение контрактов с резервистами осуществляется при условии их соответствии квалификационным требованиям по соответствующим воинским должностям (по уровню образования, профессиональной и физической подготовки).

На основании изучения документов, находящихся в личных делах кандидатов принимается решение о соответствии (несоответствии) граждан установленным требованиям.

При этом для заключения контракта отбираются граждане, пребывающие в запасе, состоящие на общем воинском учете, проживающие в районе комплектования, I категории (прошедшие военную службу или военные сборы, не более 10 лет назад) преимущественно по прямым ВУС и прямому должностному предназначению.

После заключения контракта о пребывании в мобилизационном резерве, гражданин обязан пройти одиночную и индивидуальную подготовку при войсковой части течении первых 5 месяцев по 3 учебных дня ежемесячно (продолжительность учебною дня не менее 8 часов). Занятия проводятся по предметам профессионально-должностной и боевой подготовкам.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Денежные выплаты гражданам, пребывающим в резерве, производятся ежемесячно и состоят из:

месячного оклада (который составляет 12% от оклада по воинской должности, по которой гражданин приписан к воинской части, и оклада по воинскому знанию);

районного коэффициента;

ежемесячной процентной надбавки за непрерывное пребывание в резерве к месячному окладу;

единовременной денежной выплаты при заключении нового контракта о пребывании в резерве.

других выплат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

За период прохождения военных сборов гражданам выплачивается денежное довольствие в размере 100% от оклада денежного содержания.

Сумма ежемесячной денежной выплаты гражданам из числа офицерского состава составляет от 4000 рублей до 5000 рублей. При условии прохождения трехдневных военных сборов, сумма в выплаты будет составлять от 7000 рублей до 9000 рублей.

Сумма ежемесячной денежной выплаты гражданам из числа прапорщиков, сержантов и солдат запаса составляет от 2000 рублей до 3500 рублей. При условии прохождения трёхдневных военных сборов, сумма выплаты будет составлять от 3500 рублей до 6000 рублей.

Размер выплаты зависит от занимаемой воинской должности и воинского звания.

Гражданам при продлении контракта на новый срок выплачивается единовременная денежная выплата в размере от 1 до 1.3 окладов денежного содержания (в зависимости от срока нового контракта).

Денежные выплаты, выплачиваются путем безналичного перечисления на расчетные счета граждан.

Кандидат, направленный в воинскую часть для заключения контракта, обеспечивается военным комиссариатом по месту жительства воинскими перевозочными документами до пункта назначении и обратно.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗЕРВИСТОВ

Продовольственное обеспечение резервистов при проведении военных сборов организуется командиром воинской части в стационарных или полевых условиях.

Вещевое имущество, положенное по норме снабжения, выдается резервистам во временное пользование.

Срок носки предметов одежды и обуви исчисляется с учетом фактической их носки во время проведения военных сборов.

Помывка резервистов осуществляется в душевых, в банях, имеющихся в воинских частях, на базе которых проводятся сборы, а при их отсутствии в гражданских банно-прачечных предприятиях.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗЕРВИСТОВ

Медицинская помощь резервистам оказывается в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

При отсутствии но месту прохождения военных сборов резервистов военно-медицинских организаций или при отсутствии в них отделений соответствующего профиля, специалистов или специального медицинского оборудования, а также в экстремальных или неотложных случаях медицинская помощь оказывается в медицинских организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения с возмещением им расходов и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При проведении военных сборов медицинское обеспечение личного состава осуществляется силами и средствами медицинской службы формируемых соединений и воинских частей, а при их отсутствии — за счет сил и средств, выделяемых начальниками гарнизонов по заявкам командиров воинских частей — формирователей.

На граждан, призванных на военные сборы, распространяется статус военнослужащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Граждане, призванные на военные сборы, подлежат обязательному государственному личному страхованию на случай гибели (смерти), ранения (контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военных сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Змеиногорский вестник