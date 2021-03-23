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Алтайский край

Змеиногорск: В рамках трансформации в АО «Сибирь-Полиметаллы» тестируют беспилотную подземную технику

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

19 Марта 2021 В рамках трансформации в АО «Сибирь-Полиметаллы» тестируют беспилотную подземную технику На Корбалихинском руднике запустили в работу беспилотную погрузочно-доставочную машину (ПДМ). Очередной этап внедрения автоматизированной системы контроля и управления горными работами позволяет исключить нахождение оператора ПДМ в очистном пространстве.

— Находясь на расстоянии до 100 метров, оператор при помощи пульта, оснащенного системой видеонаблюдения, управляет ПДМ, — сообщает начальник управления информационных систем и автоматизации АО «Сибирь-Полиметаллы» Андрей Серков. — Дистанционное управление направлено на создание безопасных условий труда при проведении подземных горных выработок и добыче полиметаллических руд в сложных горно-геологических условиях. В рамках реализации проекта проводится обучение персонала.

В ближайшее время предприятие планирует продолжить оснащение погрузочно-доставочных машин системой дистанционного управления. На следующем этапе проекта по автоматизации производственных процессов оператор будет производить управление горной техникой с удаленного рабочего места.

Алтапресс

Змеиногорский вестник

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