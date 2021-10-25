Змеиногорск: В Районном Доме культуры состоялась тематическая встреча для призывников и их родителей «Буду в армии служить!»

22 Октября 2021 В Районном Доме культуры состоялась тематическая встреча для призывников и их родителей «Буду в армии служить!» 22 октября в Районном Доме культуры состоялась тематическая встреча для призывников и их родителей «Буду в армии служить!». С приветственным словом к будущим защитникам Отечества выступил старший помощник военного комиссара Змеиногорского и Третьяковского районов Алтайского края Василий Петрович Старченко. Юноши, которые совсем скоро отправятся на защиту Родины, совсем не ожидали, что им придется «прожить» один день из армейской жизни. Они отжимались, мотали портянки, строились и пели «У солдата выходной». Конкурсные этапы оценивало компетентное жюри, это: начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу А. А. Шевская, секретарь МО ВПП «Единая Россия» Б. А. Афанасьев и В. П. Старченко. Ребята с успехом прошли все испытания. В финале мероприятия ко всем присутствующим обратился Б. А. Афанасьев со словами напутствия, с пожеланиями доброй службы, а также вручил призывникам памятные сувениры.



Дорогие призывники! Пусть перемены, которые ждут вас впереди, закалят вас, сделают твердым характер и несгибаемой волю. Мы от всей души желаем вам доброй службы! Несите достойно звание защитника Отечества! Мы будем ждать вас на родной земле.



Змеиногорский вестник