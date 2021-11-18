Змеиногорск: В «Преступлении и наказании» нашли предсказание коронавируса

16 Ноября 2021 В "Преступлении и наказании" нашли предсказание коронавируса Писатель Фёдор Достоевский в романе «Преступление и наказание» предсказал появление коронавируса. Об этом заявил художник Михаил Шемякин во время открытия своей новой инсталляции в Московском доме писателя, сообщает «Пятый канал».

По мнению Шемякина, Достоевский смог «сделать пророчество», описывая сон Раскольникова на каторге.

«И приснилось Раскольникову, что из глубины Азии приходит микроб с целью уничтожить Европу, Россию и весь мир, когда люди начинают сходить с ума», — процитировал художник Достоевского.

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Змеиногорский вестник