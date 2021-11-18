ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: В «Преступлении и наказании» нашли предсказание коронавируса

Горняк22
20 часов Ago

16 Ноября 2021 В "Преступлении и наказании" нашли предсказание коронавируса Писатель Фёдор Достоевский в романе «Преступление и наказание» предсказал появление коронавируса. Об этом заявил художник Михаил Шемякин во время открытия своей новой инсталляции в Московском доме писателя, сообщает «Пятый канал».

По мнению Шемякина, Достоевский смог «сделать пророчество», описывая сон Раскольникова на каторге.

«И приснилось Раскольникову, что из глубины Азии приходит микроб с целью уничтожить Европу, Россию и весь мир, когда люди начинают сходить с ума», — процитировал художник Достоевского.
https://www.amic.ru/news/492860/

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: На радио «Эхо Москвы» в программе «Тема Дня» заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю рассказала о борьбе с коррупцией в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: На радио «Эхо Москвы» в программе «Тема Дня» заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю рассказала о борьбе с коррупцией в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
«Дать на лапу». Это выражение чаще всего применяется к чиновникам и государственным служащим, когда с их помощью хотят быстро или...
Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
  В настоящее время следственными органами СКР по Калининградской области  проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление мужчины, совершившего тяжкие преступления...
Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего...
Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 33-летнему жителю Красногорского района в...
Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 56-летнему жителю города Бийска...

Читать по теме:

ВТОПЕ: