Змеиногорск: В правительстве поддержали отмену обязательного техосмотра в России

8 Сентября 2021 В правительстве поддержали отмену обязательного техосмотра в России Инициативу об отмене обязательного техосмотра для физлиц поддержала правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом заявил глава комиссии, вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Предложение парламентариев «Единой России» давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», – сказал Хуснуллин, добавив, что «за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в первую очередь, должен следить собственник».

По инициативе ЕР, сохранить обязательный техосмотр предлагается только при смене владельца, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет. Для остальных случаев, за исключением коммерческого транспорта, процедура будет добровольной.

Напомним, с 1 сентября у российских автомобилистов появилась возможность обжаловать через сайт «Госуслуги» штрафы от ГИБДД за нарушения, зафиксированные камерами. До этого процедура требовала отправления заказного письма или личного визита в отделение.

Амител

Змеиногорский вестник