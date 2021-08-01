Змеиногорск: В Петербурге умерли несколько привитых от COVID-19 с хроническими заболеваниями

29 Июля 2021 В Петербурге умерли несколько привитых от COVID-19 с хроническими заболеваниями В Санкт-Петербурге зафиксировали несколько смертей среди пациентов, успевших пройти полную вакцинацию от коронавируса. При этом все умершие имели тяжелые сопутствующие хронические заболевания и патологии, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает «Комсомольская правда» в четверг, 29 июля.

«Это были пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями — заболеваниями сердца и сосудов, онкологическими заболеваниями и так далее», — подчеркнул Лисовец.

Он отметил, что в настоящее время в Петербурге никто из полностью привитых не болеет в тяжелой форме и никто из вакцинированных не находится в реанимации. Глава комитета добавил, что у тех, кто прошел вакцинацию, риск заболеть COVID-19 в 20 раз ниже, чем у тех, кто не прививался.

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Фото: Евгений Синицын / Globallookpress.com

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