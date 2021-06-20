Змеиногорск: В Общественной палате призвали чиновников перейти из WhatsApp в Telegram

17 Июня 2021 В Общественной палате призвали чиновников перейти из WhatsApp в Telegram Российских чиновников следует заставить окончательно перейти в Telegram из WhatsApp, заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, мессенджером Павла Дурова пользуются все органы власти, в том числе он популярен и у журналистов, а также хорошо защищён. WhatsApp же, хоть и остаётся востребованным среди парламентариев, постоянно ужесточает правила и «присваивает себе право распоряжаться персональными данными».

Александр Малькевич отметил, что чиновники «сплошь и рядом» звонят друг другу в WhatsApp, а также пересылают там документы, в том числе конкурсную и финансовую документацию.

«Допускаю на уровне ведомственных распоряжений запретить чиновникам в принципе пользоваться WhatsApp, особенно в ситуации давления на нашу страну, в ситуации информационной и кибервойны, которая против нас ведётся», – заключил Малькевич.

Амител

Змеиногорский вестник