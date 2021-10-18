Змеиногорск: В Новосибирской области штрафы до 500 тысяч рублей ввели за отказ прививаться

15 Октября 2021 В Новосибирской области штрафы до 500 тысяч рублей ввели за отказ прививаться В Новосибирской области за отказ ставить вакцину от коронавируса ввели штрафы от 50 до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального минпромторга. Это коснется тех, кто подлежит обязательной вакцинации.

«За нарушения требования предусмотрены штрафные санкции по статье 6.3 КоАП: от 50 до 150 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц», – заявили представители минпромторга.

Ранее постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан подписал главный санитарный врач региона Александр Щербатов. Теперь госслужащие, работники торговли, банков, ЖКХ, общественного транспорта и культуры должны прививаться в первую очередь.

Первую прививку представители этих сфер должны поставить до 21 ноября. Завершить полный курс вакцинации им необходимо до 21 декабря. При отказе прививаться работодатель будет вправе отстранить сотрудника от работы или перевести на удаленку.

https://tolknews.ru/obsestvo/64654-kakie-shtrafi-vveli-v-novosibirske-za-otkaz-privivatsya

Змеиногорский вестник