Змеиногорск: В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности до 30 сентября

21 Июня 2021 В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности до 30 сентября В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 30 сентября 2021 года. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 21 июня.

«С учетом того, что самый тяжелый период может оказаться впереди, это осень, предлагаю продлить режим повышенной готовности до 30 сентября», — предложил глава региона.

Андрей Травников также заявил, что дополнительные ограничения будут обсуждены на совещании по распространению коронавирусной инфекции завтра, 22 июня.

«Нужно исключить подготовку и проведение мероприятий с массовым участием людей, зрителей, в том числе мероприятий, которые проводятся на улице», — потребовал Травников.

Также он отметил, что проводить спортивно-массовые мероприятия можно исключительно без зрителей, а лучше перенести их сроки.

Официальные мероприятия в закрытых помещениях рекомендовано проводить с заполнением не более 50% помещения, с обязательным соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Кроме того, губернатор потребовал наращивать темпы вакцинации.

«Только в этом, наверное, спасение, иначе осень будет очень тяжелой», — подчеркнул он.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области выявлено 150 случаев коронавируса, госпитализировано с подозрением на пневмонию 212 человек.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что за прошлую неделю зафиксировано 838 новых случаев COVID-19 — это на 185 больше, чем неделей ранее. У 82% инфицированных инфекция протекает как ОРВИ.

Напомним, что в последние недели в регионе фиксируется резкий рост заболеваемости. Власти на этом фоне не исключают, что могут ввести обязательную вакцинацию.

Ранее сообщалось, что среди зараженных стало больше молодых людей, которые переносят COVID-19 в более тяжелой форме.

https://nsk.aif.ru/society/v_novosibirskoy_oblasti_prodlyat_rezhim_povyshennoy_gotovnosti_do_30_sent…

Змеиногорский вестник