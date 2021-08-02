Змеиногорск: В Новосибирске двухмесячная девочка умерла от коронавируса

30 Июля 2021 В Новосибирске двухмесячная девочка умерла от коронавируса В Новосибирске в детской больнице №3 двухмесячная девочка скончалась от коронавируса, сообщает «НГС».

По словам матери ребенка, младенец поступил в больницу с 60%-ным поражением легких. Тест на коронавирус оказался положительным. Врачи сказали, что вирус полностью уничтожил легкие. У девочки развилась двусторонняя пневмония. Ребенок провел неделю на ИВЛ.

В региональном минздраве подтвердили, что в этой больнице действительно умерла новорожденная, но причина смерти, по их словам, будет установлена только после экспертизы.

Ранее врач рассказала об опасности ковида для детей. По ее словам, чтобы не допустить заражения детей, необходимо, чтобы было привито 100% окружения.

https://tolknews.ru/obsestvo/60332-dvuhmesyachniy-rebenok-umer-ot-koronavirusa-v-novosibirske

Змеиногорский вестник