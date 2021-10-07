Змеиногорск: В Минздраве заявили об отсутствии у ВОЗ претензий к «Спутнику V»

4 Октября 2021 В Минздраве заявили об отсутствии у ВОЗ претензий к «Спутнику V» Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет претензий к качеству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», у ВОЗ были вопросы к документам. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

По словам министра, все необходимые документы для регистрации вакцины центра имени Гамалеи до конца оформлены, сейчас они вносятся в ВОЗ.

Глава Минздрава объяснил, что для любого фармацевтического продукта должен быть сформирован пакет документов, который оценивают эксперты.

Ранее Михаил Мурашко заявил о готовности ВОЗ признать российскую вакцину «Спутник V». Он отметил, что все барьеры для ее регистрации сняты — это было подтверждено со стороны генерального директора организации Тедроса Аданома во время брифинга в Женеве.

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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Змеиногорский вестник