Змеиногорск: В Минздраве заявили о завершении разработки препарата от COVID-19

15 Ноября 2021 В Минздраве заявили о завершении разработки препарата от COVID-19

В России завершается разработка отечественного препарата, который способен прервать развитие коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

По его словам, ни у одной страны в мире нет лекарства от коронавируса. Министр подчеркнул, разработанный в России препарат сможет оборвать течение COVID-19 на начальном этапе заражения.

В России первый отечественный препарат для лечения коронавируса зарегистрировали 12 ноября — он называется «Арепливир», до конца года препарат уже поступит в больницы. В компании-разработчика «Промомед» рассказали, что они первые смогли создать инъекционную форму фарапиравира, несмотря на то что порошок не растворяется в воде.

Ранее президент страны Владимир Путин анонсировал россиянам лекарства от коронавируса. Он выразил уверенность, что в ближайшее время отечественные лекарственные препараты будут использоваться в больницах для лечения пациентов с COVID-19.

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