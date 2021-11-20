Змеиногорск: В Минздраве ответили на жалобы людей на отсутствие возможности привиться «Спутником Лайт»

18 Ноября 2021 В Минздраве ответили на жалобы людей на отсутствие возможности привиться "Спутником Лайт"

В Минздраве Алтайского края рассказали о том, сколько доз вакцины «Спутник Лайт» осталось в регионе. Так представители министерства ответили на жалобы жителей о невозможности поставить однокомпонентную вакцину.

На данный момент в Алтайском крае есть 22,7 тысячи доз препарата. К моменту поставки в регионе оставалось всего 1380 доз, но в начале недели из федерального центра в край пришло 21,3 тысячи доз, сообщает «Толк» со ссылкой на представителя министерства.

На данный момент неизвестно, когда Алтайскому краю выделят новую партию вакцины. В Минздраве отметили, что региональное ведомство никак не влияет на поставки.

Издание отмечает, что жалобы на невозможность привиться «Лайтом» поступали не только от барнаульцев, но и от жителей Локтевского, Бийского и Калманского районов.

Напомним, что тем, кто привился «Спутником Лайт», ждать своего QR-кода придётся 21 день. Порядок выдачи сертификатов решили изменить, чтобы уравнять сроки их получения с двухкомпонентными вакцинами.

Амител

Змеиногорский вестник