Змеиногорск: В Минсоцзащиты расскажут о выплатах на детей от трёх до семи лет

18 Мая 2021 В Минсоцзащиты расскажут о выплатах на детей от трёх до семи лет

18 мая пройдёт прямой эфир с главой Минсоцзащиты Алтайского края Натальей Оськиной. Она ответит на вопросы о выплатах на детей от трёх до семи лет.

Напомним, что в мае это пособие получат 7398 семей, в которых воспитывают 9186 детей. Из них в 7279 случаях (79%) выплата назначена в максимальном размере – 100% прожиточного минимума на детей, установленного в Алтайском крае (10 611 рублей).

Эфир запланирован на 11 часов дня на странице ведомства в Instagram. Запись сохранят в аккаунте Министерства социальной защиты региона и опубликуют на его YouTube-канале, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Подробную консультацию о мерах социальной поддержки, в том числе о выплате на детей от 3 до 7 лет, можно получить в контакт-центре по телефону (3852) 27-36-01.

Амител

Змеиногорский вестник