Змеиногорск: «В лайт-режиме». Попов рассказал, сколько привитых в Алтайском крае заразилось COVID-19

2 Декабря 2021 "В лайт-режиме". Попов рассказал, сколько привитых в Алтайском крае заразилось COVID-19

Порядка 37 тысяч вакцинированных жителей Алтайского края заболели коронавирусом за всё время. Об этом 1 декабря рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на встрече с губернатором Виктором Томенко. Это чуть более 3% от общего числа привитых на Алтае. Такой показатель, по мнению Попова, свидетельствует об эффективности вакцинации.

По данным на утро 1 декабря, уже чуть более миллиона жителей региона поставили хотя бы один укол. Получается (если посчитать), что заболели из них примерно 3,5%. Попов подчеркнул, что подавляющее большинство привитых перенесли коронавирус в лёгкой форме. Госпитализация, по его словам, понадобилась только 1% вакцинированных заболевших. Соответственно, это не более 370 жителей края.

«Сегодня мы со всей убеждённостью можем сказать, что вакцинация позволяет перенести эту инфекцию в «лайт» варианте», – подчеркнул министр.

Глава ведомства также отметил, что эффективность вакцинации доказывает и ситуация в медицинской отрасли. Подавляющее число медиков привились от ковида, и медучреждения даже в разгар четвёртой волны сохраняют коллективы в работоспособном состоянии. Осенью 2020 года всё было иначе, вспомнил Попов: прививок тогда не было, а на больничные уходило до половины штата клиник.

Данные, озвученные Поповым, полностью совпадают с теми, которые Министерство здравоохранения края в начале ноября предоставило РБК. Тогда издание сообщило, что на Алтае ковид выявили у 3,5% привитых граждан. Из них 0,6% госпитализировали. При этом 0,01% от общего числа вакцинированных умерло от коронавирусной инфекции.

Амител

Змеиногорский вестник